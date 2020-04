Polizei ermittelt Drogentest positiv – Frau führt Testergebnis auf die Einnahme von Medikamenten zurück

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 16. April, um 19.30 Uhr, kontrollierten Beame der Polizeiinspektion Wunsiedel in der Egerstraße in Wunsiedel eine 32-jährige Autofahrerin. Bei dem Gespräch zeigte die Dame drogentypische Ausfallerscheinungen, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde, der ein positives Ergebnis aufwies.