Erwischt 45-Jähriger hat bereits seit Februar keine Fahrerlaubnis mehr und sitzt trotzdem am Steuer

Am Donnerstag, 16. April, um 22.15 Uhr, unterzog eine Polizeistreife in der Wunsiedler Straße in Röslau einen 45-jährigen Autofahrer einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Hierbei konnte der Mann auf Nachfrage seinen Führerschein nicht aushändigen.