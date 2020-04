Kontrollen Verbotene Waffen an Bord und Rauschgift in der Geldbörse

In den Mittwochnachmittagsstunden, 15. April, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb am Autohof Thiersheim einen Pkw mit polnischer Zulassung. Dabei entdeckten sie im Handschuhfach einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und, zugriffsbereit in der Ablage der Fahrertür, einen Teleskopschlagstock.