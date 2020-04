Trotz Ausgangsbeschränkung Pärchen auf Stippvisite in der Tschechischen Republik

Foto: 123rf.com

Zollbeamte der KEV Selb kontrollierten am Mittwochnachmittag, 15. April, ein Pärchen am Wandergrenzübergang Neuhausen bei Rehau. Im Zuge dieser Kontrolle gaben die beiden an, zu Fuß auf Verwandtschaftsbesuch in der Tschechischen Republik gewesen zu sein.