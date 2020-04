Schlüssel sichergestellt Kleintransporter-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. April, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schönwald einen Kleintransporter mit Hamburger Zulassung. Dabei legte der 32-jährige rumänische Fahrer einen in Deutschland ungültigen Führerschein vor.