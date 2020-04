Unfall in Hof Trotz Sirene und Blaulicht – 59-jährige Pkw-Fahrerin überhört und übersieht Polizeifahrzeug

Foto: 123rf.com

Eine Polizeistreife befuhr am Donnerstag, 16. April, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Hochstraße in Hof und wollte die Kreuzung mit der Poststraße geradeaus überqueren. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Hof, die von der Poststraße kommend nach links in die Kreuzsteinstraße abbiegen wollte, fuhr los, da ihre Ampel gerade auf Grün geschaltet hatte.