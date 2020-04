Unfallflucht 91-jähriger Unfallverursacher kümmert sich nicht um Schaden

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwochmittag, 15. April, parkte ein 91-jähriger Mann mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Karl-Sand-Straße in Wunsiedel rückwärts aus und schrammte dabei mit der hinteren linken Fahrzeugseite am Heck des geparkten Autos einer 38-Jährigen entlang.