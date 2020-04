Hinweise erbeten Unbekannte klauen Kennzeichen eines Quads

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 14. April, 18 Uhr, bis Mittwoch, 15. April, 10.30 Uhr, das hintere Kennzeichen eines am Marktplatz in Schwandorf abgestellten Quads.