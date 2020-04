Hinweise erbeten Parkbänke, Mülleimer, Spielplatzgeräte mit Graffitis beschmiert

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Dienstag, 14. April, gegen 16 Uhr, bis Mittwoch, 15. April, gegen 12 Uhr, wurden in Waldsassen entlang des Fußwegs von der Stegwiesenstraße in Richtung Neualbenreuther Straße sowie in der Parkanlage „Schwanenwiese“ diverse Parkbänke, Mülleimer, Spielplatzgeräte und so weiter mit Graffitis beschmiert und hierdurch erheblich beschädigt.