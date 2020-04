Ausgangsbeschränkung Polizeibeamte in Hof müssen rund 20 Personen anzeigen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Während sich der Großteil der Bevölkerung vorbildlich an die Ausgangsbeschränkung hält, mussten auch am Mittwoch, 15. April, wieder Polizeibeamte in Hof rund 20 Personen anzeigen, die sich über die Vorschriften hinwegsetzten.