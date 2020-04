Polizei ermittelt Angebliche Körperverletzung in Selb – 20-Jähriger soll 22-Jährigen geschlagen haben

Am Dienstagnachmittag, 14. April, sei es im Grafenmühlweg in Selb am dortigen Grafenmühlweiher zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 22-Jähriger sei von einem angeblichen „Nafe“ geschlagen worden. Bei dem 22-Jährigen seien jedoch keine Verletzungen erkennbar gewesen.