Einsturzgefährdet Bagger auf dem Tieflader – Schaufelarm rammt Fußgängerbrücke in Neunburg vorm Wald

Foto: THW Neunburg

Am Dienstag, 14. April, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Traktor-Fahrer aus Schwarzhofen mit einem angehängten Tieflader die Konrad-Adenauer-Straße in Neunburg vorm Wald in östliche Richtung. Auf dem Tieflader befand sich ein Bagger, an dem der Schaufelarm nicht richtig abgesenkt war. Dadurch konnte der Fahrer die maximal zulässige Durchfahrtshöhe von vier Metern unter der Fußgängerbrücke nicht einhalten.