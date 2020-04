Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt vier Fahrzeuge in Weiden massiv

Foto: 123rf.com

Das Schadensbild an vier Fahrzeugen in Weiden lässt nur einen Schluss zu. Ein Unbekannter hat wohl vorsätzlich die vier Fahrzeuge beschädigt und so einen Schaden von rund 5.000 Euro verursacht.