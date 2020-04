Ladendiebstahl Junge Diebinnen klauen drei Schachteln Zigaretten

Am Dienstagmittag, 14. April, befanden sich eine 18- und eine 20-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Sand-Straße in Wunsiedel. Hier wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie die 20-Jährige drei Packungen Zigaretten in die Einkaufstasche der 18-Jährigen steckte.