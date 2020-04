Kontrolle Autofahrerin fällt durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 14. April, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Wunsiedel in Schönbrunn in Wunsiedel eine Autofahrerin, die während der Maßnahme durch drogentypische Ausfallerscheinungen auffiel.