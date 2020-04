Geschwindigkeitsmessung Fünf Autofahrer müssen mit Punkten in Flensburg rechnen

Foto: Rolf G. Wackenberg/123rf.com

Die Hofer Verkehrspolizei führte am Dienstag, 14. April, eine fünfstündige Geschwindigkeitskontrolle in Tauperlitz in Döhlau durch.