Zeugen gesucht Dreister Langfinger klaut Lkw-Teil

Foto: 123rf.com

Ein bisher unbekannter Dieb machte sich in den vergangenen Tagen an einem geparkten Lkw der Marke MAN in Selbitz zu schaffen. Er entwendete den Wendehammer an einem Hydraulikarm, der an dem Fahrzeug befestigt war.