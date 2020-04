Anzeige folgt Pkw-Fahrer mit 1,44 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Nachdem am Dienstag, 14. April, um 21.45 Uhr, eine Nachricht über einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw in Niedermurach bei der Polizei Oberviechtach einging, wurde die Halteradresse angefahren.