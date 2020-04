Kontrolle in Schwandorf 47-Jähriger hatte Spritzen mit Rauschmittel im Gepäck

Foto: 123rf.com

Ein 47-jähriger amtsbekannter Drogenkonsument wurde am Dienstag, 14. April, um 22.30 Uhr in der Pesserlstraße in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen.