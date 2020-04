Circa 18.000 Euro Schaden Fahrer will während der Fahrt etwas aufheben, baut Unfall und wird leicht verletzt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 14. April, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Ringstraße in Helmbrechts in Richtung Ottengrüner Straße. Da er während der Fahrt in den Fußraum der Beifahrerseite langte, um etwas aufzuheben, verzog er das Lenkrad nach rechts.