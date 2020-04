Virus in Mail-Anhängen Die Polizei warnt vor neuer Masche – Betrüger sind auch in Corona-Zeiten erfinderisch

Leider nutzen Betrüger auch die derzeitige Corona-Situation aus, um an Daten oder das Vermögen anderer zu gelangen. Die Oberpfälzer Polizei möchte die Bürgerinnen und Bürger auf Betrugsmaschen aufmerksam machen und Tipps zum eigenen Verhalten geben.

Oberpfalz. Betrüger versuchen mit Mails besonders verlockende Angebote zu machen. Beispielsweise versprechen solche Mails nach Download und Installation des Anhangs, Zugang zu einem Home-Office-Portal, werben mit einer Live-Ausbreitungs-Karte zum Coronavirus oder zeigen eine vermeintlich wichtige Information vom Gesundheitsamt.

In allen Variationen beabsichtigt der Absender, Schadsoftware auf dem jeweiligen Computer oder Gerät installieren zu lassen. Dabei handelt es sich um Trickbot und Co, die oftmals in Word- oder PDF-Dateien getarnt sind. Derartige Schadsoftware versteckt sich auch auf nicht vertrauenswürdigen Internetseiten.

Die Oberpfälzer Polizei rät deshalb: Vergewissern Sie sich vor Öffnen des Anhangs, ob sie den Absender kennen. Wird ein solches Dokument erwartet? Stimmt die Mail-Adresse mit dem Anhang und Absender überein? Überprüfen Sie die URL: Liegt eine Verschlüsselung oder „https“ vor? Rufen Sie im Zweifelsfall den Absender an (derzeit freut sich jeder über einen Anruf). Zusammengefasst gilt: Seien Sie wachsam. Lassen Sie sich weder von vermeintlich guten Angeboten täuschen, noch vertrauen Sie blind irgendwelchen Mails. Im Zweifel beraten Sie sich mit einer Vertrauensperson oder wenden Sie sich an die Polizei.

Sollten dennoch vertrauliche Informationen Ihres Systems verschlüsselt oder abgegriffen oder Ihr PC Teil eines Bot-Netzes geworden sein, dann wenden Sie sich in jedem Fall an uns, denn nur so können wir Täter ermitteln und verfolgen!

Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.bsi-fuer-buerger.de.