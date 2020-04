Zeugen gesucht Unbekannte dringen in Café in Hof ein

Über eine eingeschlagene Hintertür drangen bislang Unbekannte in ein Café im Stadtgebiet von Hof ein, fanden dort aber nichts Brauchbares und mussten ohne Beute abziehen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof bittet um Zeugenhinweise.

Hof. In der Zeit von Sonntag, 12. April, 17 Uhr, bis Montag, 13. April, 14 Uhr, schlugen die Täter den Glaseinsatz der rückwärtigen Eingangstür des Cafés in der Alsenberger Straße mit einem unbekannten Gegenstand ein. Auf diese Weise gelangten sie in den Innenraum der Gaststätte.

Allerdings fanden sie dort nichts von Wert vor und sie verließen das Gebäude, ohne etwas mitzunehmen. An der Tür richteten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an.

Die Polizeiinspektion Hof bittet unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 um Zeugenhinweise.