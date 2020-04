Hinweise erbeten Unbekannter sperrt Straße mit Flatterband

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 10. April, zwischen 21.30 Uhr und 0 Uhr, spannte ein Unbekannter ein Flatterband über die Wiesauer Straße in Mitterteich. Das Absperrband wurde an der Ampelanlage befestigt und hing in etwa auf Höhe der Windschutzscheibe eines Pkws.