Hinweise erbeten Unbekannter macht sich an zwei Fischerhütten und einem Bauwagen in Mitterteich zu schaffen

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 8. bis 9. April, machte sich ein bislang unbekannter Täter an zwei Fischerhütten und einem Bauwagen bei den Fischteichen in der Nähe von Kleinsterz in Mitterteich zu schaffen.