Das hat Konsequenzen Alkoholisierter Fahrer flüchtet vor Kontrolle und fährt dabei über rote Ampel

Am Ostermontag, 13. April, um 12.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Tankstelle in Tröstau neben der Bundesstraße B303 ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel auf, da dieser sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, aber trotzdem in sein Auto stieg und wegfahren wollte.