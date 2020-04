Hinweise erbeten Pkw auf Supermarktparkplatz angefahren und geflüchtet

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 8. April, zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein schwarzer Kia auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nordgaustraße in Maxhütte-Haidhof angefahren.