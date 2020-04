Diebstahl Unbekannter klaut unversperrtes weißes Mountainbike in Burglengenfeld

In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. April, entwendete ein unbekannter Täter aus einem Garten in der Pfarrer-Bock-Straße in Burglengenfeld ein unversperrtes weißes Mountainbike der Marke Bulls.