Sachbeschädigung 22-Jähriger zerschlägt Fassadenplatte eines Hauses in Helmbrechts

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 12. April, kurz vor 21 Uhr, wurde in der Ottengrüner Straße in Helmbrechts eine Fassadenplatte eines Hauses von einer zunächst unbekannten Person zerschlagen.