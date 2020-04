Am Ostermontag, 13. April, meldete ein Imker bei der Polizei, dass ihm im Zeitraum von Dienstag, 7. April, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9. April, 10 Uhr, ein Bienenkasten samt zwei Völkern Bienen gestohlen wurde.

Schmidgaden. Der Bienenkasten war in der Nähe von Hartenricht auf einer Wiese aufgestellt. Bei dem Bienenkasten handelte es sich um einen Eigenbau in den markanten Farben rot und grün, wobei der Kasten selbst in roter Farbe und der Deckel in grüner Farbe angestrichen war. Dem Imker entstand ein Schaden von circa 400 Euro.

Hinweise auf den Bienendieb werden unter der Telefonnummer 09431/ 4301-0 entgegen genommen.