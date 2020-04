Weiterfahrt unterbunden Ohne Führerschein beim Autofahren erwischt

Foto: 123rf.com

Ein tschechischer Staatsangehöriger, der im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge lebt, wurde am späten Montagnachmittag, 13. April, mit seinem Pkw von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Selb in Hohenberg an der Eger einer Kontrolle unterzogen.