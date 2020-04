Die Polizei ermittelt Zwei Frauen aus Nittenau tragen ihren Streit auf dem Supermarktparkplatz aus

Foto: Polizei Bayern

Am Samstag, 11. April, gegen 12.14 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz in der Regentalstraße in Nittenau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Nittenau Frauen im Alter von circa 45 Jahren.