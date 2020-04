Tragisch Mehrere Stunden nach dem Unfall – Spaziergänger findet toten Quadfahrer auf einem Feldweg

Am Montagvormittag, 13. April, fand ein Passant an einem Feldweg bei Geroldsgrün im Landkreis Hof einen tödlich verletzten Quadfahrer.

Geroldsgrün/Landkreis Hof. Gegen 9.45 Uhr entdeckte der Mitteiler den 23-Jährigen leblos an einem Feldweg bei Langenbach. Ein hinzu gerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann am Sonntagnachmittag mit seinem Kraftfahrzeug einen Berghang hinab und verunglückte tödlich. Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Naila bei der Unfallaufnahme. Für die Bergungsarbeiten waren 15 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren Geroldsgrün und Langenbach im Einsatz. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.