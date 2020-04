Leicht verletzt Mit dem Rad gestürzt – Zeuge findet Senior in der Schwimmbadstraße in Schwandorf

Foto: Kittkavin Kaoien/123rf.com

An Gründonnerstag, 9. April, gegen 10 Uhr, beobachtete ein aufmerksame Verkehrsteilnehmer, ein pensionierter Polizeibeamter, in Schwandorf in der Schwimmbadstraße einen 72-jährigen Senior, der scheinbar Kreislaufprobleme hatte.