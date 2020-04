Die Polizei ermittelt Unerlaubt gefeiert – und das auch noch mit Drogen

Am Sonntagabend, 12. April, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in Schwandorf in einer Wohnung unerlaubt im Sinne der Ausgangsbeschränkung mehrere Personen aufhalten sollen. Als die Polizei gegen 18.30 Uhr eintraf, stellte sich das tatsächlich als richtig heraus.