Wohl zu schnell unterwegs 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seine Auto – 6.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Ostersonntag auf Montag, 12. auf 13. April, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße von Weißenstadt in Richtung Franken. In einer scharfen Linkskurve bei Staudenmühle verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam dabei von der Straße ab.