Unfall in Hof Fahrzeugbesitzerin will ihr wegrollendes Auto stoppen und verletzt sich am Bei

Foto: 123rf.com Verletzungen erlitt eine Frau aus Hof am Samstagabend, 11. April, in der Richard-Wagner-Straße in Hof, als sie versuchte, ihr wegrollendes Auto zu stoppen. Hof. Die Frau stellte ihren Toyota kurz ab und stieg aus dem Wagen aus. Offensichtlich war jedoch die Bremse nicht richtig angezogen, denn plötzlich machte sich das Fahrzeug selbständig und rollte gegen ein anderes Auto. Die wollte noch eingreifen, stürzte aber bei dem Versuch, die Bremse zu ziehen und verletzte sich dabei am Bein. Sie musste ins Krankenhaus. Am anderen Pkw entstand geringer Sachschaden.