Unfall bei Mähring In der Kurve die Kontrolle über das Motorrad verloren – 19-Jähriger schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, 11. April, gegen 16 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall eines 19-jährigen Motorradfahrers aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Mähring/Landkreis Tirschenreuth. Der junge Fahrer war mit seiner Maschine auf der sogenannten „Bergrennstrecke“ zwischen Poppenreuth und Friedenfels unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er auf Grund eines individuellen Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er zu Sturz kam und in den Straßengraben rutschte. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdiensts ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.