Kontrolle in Hof Trotz Ausgangsbeschränkung Party gefeiert

Foto: 123rf.com

Anwohner eines Hochhauses in der Ossecker Straße in Hof teilten am Karfreitag, 10. April, bei der Polizei mit, dass in der Nacht zuvor eine Party in einer Mietwohnung im Haus stattgefunden haben soll.