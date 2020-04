Kontrolle in Arzberg Die Polizei löst Corona-Party in einer Werkstatt auf

Das schöne Wetter und die Feiertage haben einige Personen dazu bewogen, gegen die Allgemeinverfügung in Sachen der Corona-Pandemie zu verstoßen.

Marktredwitz. Trotz eindringlicher Warnungen der Behörden haben gezielte Kontrollen der Polizeiinspektion Marktredwitz mit der Polizeiwache Selb am Karfreitag insgesamt 24 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung zum Vorschein gebracht. Dabei wurden Verstöße in den Stadtgebieten Marktredwitz und Selb zur Anzeige gebracht.

In Arzberg mussten die Polizeibeamte eine Corona-Party in einer Werkstatt unterbinden, bei dem die Beteiligten offensichtlich Alkohol konsumierten. Der 52 jährige Gastgeber zeigte sich dabei besonders uneinsichtig und verweigerte die Herausgabe seiner Identität, was ihm zusätzlich eine Anzeige der falschen Namensangabe einbrachte.