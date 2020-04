Am Mittwoch, 8. April, wurde der Kia einer Frau aus Leonberg durch einen Unfall beschädigt, als sie beim Einkaufen war.

Maxhütte-Haidhof. Die Frau parkte in der Zeit von 11.45 bis 12.30 Uhr auf den Parkplätzen von Aldi, Netto und Rewe in Maxhütte-Haidhof. Später stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten links fest. Auf welchem der Parkplätze ihr Pkw beschädigt wurde, konnte die Fahrerin nicht nachvollziehen. Die Schadenshöhe beziffert sie mit 500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die PI Burglengenfeld unter der Telefonnummer 09471/ 70150.