Auf der B85 Öl aus einem fahrenden Auto gekippt

Was er sich dabei gedacht hat? Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 30-Jähriger verantworten.

Schwandorf. Auf der Bundesstraße B85 in Richtung Schwandorf soll er aus dem fahrenden Pkw Öl gegossen haben, so dass die Front des nachfolgenden Pkws und die Fahrbahn über 500 Meter benetzt wurde. Die Feuerwehr Kümmersbruck rückte zur Ölbindung an. Zu einer konkreten Verkehrsgefährdung sei es nicht gekommen.