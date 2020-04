Unfall am Mittwoch Mal eben Zigaretten holen – Amberger richtet 12.500 Euro Schaden an

Wohl kopfschüttelnd nahmen am Mittwoch, 8. April, 10 Uhr, Beamte des Amberger Einsatzzuges und der Inspektion einen Unfall im Stadtgebiet auf.

Amberg. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit bog ein 56-jähriger Amberger von der Drahthammerstraße nach links in den Schießstätteweg ein. Das war nur ein Grund, warum er mit seinem Pkw über den Rad- und Fußweg, die Grünfläche, ein Verkehrszeichen und einen Stahlabsperrbügel fuhr und die Fahrt erst endete, nachdem er einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Der andere war seine Alkoholisierung. Vor Ort ergab das Testgerät einen Wert von nahezu einem Promille, was im Umkehrschluss bedeutet, dass er seinen Führerschein für längere Zeit verlieren wird und mit zur Blutentnahme musste. Zudem erhält er Post von der Ordnungsbehörde, da er gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung verstieß. Nach eigenen Angaben wollte er Zigaretten holen, was nach Prüfung in diesem Fall keinen triftigen Grund darstellt, seinen Pkw zu benutzen. Zur Strafanzeige und dem Bußgeld gesellen sich noch Abschlepp- und Werkstattkosten, sowie die Kosten für die Feuerwehr, die vor Ort die auslaufenden Flüssigkeiten binden musste. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand, der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.