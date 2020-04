Unfall bei Feilitzsch Fahrradhelm bremste heftigen Aufprall auf dem Asphalt – 55-Jähriger musste ins Krankenhaus

Glück im Unglück hatte am Donnerstag 9. April, gegen Mittag ein 55-jähriger Radfahrer im Feilitzscher Ortsteil Unterhartmannsreuth.

Feilitzsch. Der Mann war von Münchenreuth kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs und stürzte an der Einmündung zum Blumenweg aus bislang ungeklärter Ursache. Er war kurzzeitig bewusstlos und wurde durch andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße liegend aufgefunden. Erst langsam kam er wieder zu Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Das Leben gerettet hat dem Radler vermutlich sein Fahrradhelm. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erhebliche Beschädigungen und Spuren am Helm fest, die auf einen heftigen Aufprall auf dem Asphalt schließen lassen. Dem Mann blieben schwerere Kopfverletzungen aber erspart. Die Polizei Hof hat nun Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.