Ermittlungen in Marktredwitz Vater soll seinen Sohn mit einem Messer bedroht haben

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend ist es in der Rößlermühlstraße in zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gekommen. Der 51-jährige Vater soll dabei seinen 20-jährigen Sohn mit einem Messer bedroht haben.