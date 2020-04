Sauerei Unbekannte spukt einem Senior drei Mal durchs Fenster ins Auto

Foto: Polizei Bayern

In der Nähe des Kreisverkehrs zum Klinikum in Amberg wartete am Mittwoch, 8. April, 9 Uhr, in seinem Auto sitzend, ein 72-jähriger Amberger auf seine Frau. Vor ihm parkte roter VW ein, ausgestiegen ist eine circa 60-jährige Dame. Um die Straße zu überqueren benutzte sie nicht den nur unweit entfernten Zebrastreifen, sondern querte an Ort und Stelle und übertrat dafür einen Grünstreifen. Dann passierte es ...