Keine Adresse in Deutschland Zwei Personen verstoßen mit Betteln gegen Infektionsschutzgesetz

Zwei Personen mit rumänischen Wurzeln gingen am Mittwochmittag, 8. April, im Bereich Humboldtstraße/Jean-Paul-Straße in Naila auf „Betteltour“ und zeigten einen Zettel mit der Bitte um Geld oder Arbeit. Eine Adresse in Deutschland konnte nicht angegeben werden.