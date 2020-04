Zusammenstoß 6.500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wunsiedel

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 8. April, um 17.30 Uhr, wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Straße „Am Steinacker“ in Wunsiedel nach links in die Egerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 23-jährigen Mann, der mit seinem Pkw auf der bevorrechtigten Egerstraße von Wunsiedel in Richtung Holenbrunn unterwegs war.