Ladendiebstahl Zwei junge Frauen auf gemeinsamer Diebestour

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 8. April, wurden zwei junge Frauen in einem Einkaufsmarkt in der Stammbacher Straße in Münchberg beobachtet, wie sie einige Lebensmittel in ihre Einkaufstaschen steckten. Da die 18- und 19-jährigen Damen die Sachen an der Kasse nicht bezahlten, wurden sie am Ausgang aufgehalten und der Polizei übergeben.