Ausgangsbeschränkung Ladendiebstahl ist kein triftiger Grund

Am Mittwochnachmittag, 8. April, wurden zwei junge Frauen in einem Einkaufsmarkt in der Stammbacher Straße in Münchberg beim Ladendiebstahl erwischt. Nach der Allgemeinverfügung bezüglich der Coronasituation ist es nur gestattet, die Wohnung mit einem triftigen Grund zu verlassen.