15.000 Euro Sachschaden Pkw-Fahrerin übersieht wegen der Sonne entgegenkommendes Fahrzeug

Am Mittwochabend, 8. April, wollte eine Pkw-Fahrerin vom Zubringer der Bundesstraße B15 in die Rothenbürger Straße in Tirschenreuth nach rechts einbiegen und diese in Richtung Rothenbürg befahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und bog in zu weitem Bogen in die Rothenbürger Straße ab.